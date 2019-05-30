Житель Тверской области будет полгода работать на благо государства за неуплату алиментов
Такое решение принял Ржевский городской суд
Алиментщику назначили полгода исправительных работФото: Валерий РОМАНОВ
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Судом установлено, что житель Тверской области, имея несовершеннолетнего ребенка, без уважительных причин уклонялся от уплаты алиментов. Мужчина не имел источника дохода, работу не искал и накопил долги по алиментам.
В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, уточняют в пресс-службе суда.
По решению суда алиментщику придется 6 месяцев трудиться на исправительных работах, 5% из его заработной платы будет удержано в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU