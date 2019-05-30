В Твери осудили охранника, который сообщил о бомбе в больнице

СЕГОДНЯ 08:05 2019-05-30T08:05:50+03:00

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Напомним, инцидент произошел в ночь с 23 на 24 марта в одной из больниц Твери. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, охранник медучреждения несколько раз звонил старшему по смене и сообщал о готовящихся взрывах.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма приговором Пролетарского районного суда Твери мужчина признан виновным. Ему назначена мера наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU