2019-05-30T08:05:50+03:00
Общество

В Твери осудили охранника, который сообщил о бомбе в больнице

Решение вынес Пролетарский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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За сообщение о взрыве охранник больницы получил условный срокЗа сообщение о взрыве охранник больницы получил условный срокФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Напомним, инцидент произошел в ночь с 23 на 24 марта в одной из больниц Твери. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, охранник медучреждения несколько раз звонил старшему по смене и сообщал о готовящихся взрывах.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма приговором Пролетарского районного суда Твери мужчина признан виновным. Ему назначена мера наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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