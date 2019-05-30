2019-05-30T07:59:59+03:00
Происшествия

Турнир по уличным боям перерос в массовую драку зрителей в Твери

Толпу разнимали сотрудники патрульно-постовой службы и ОМОН
Ольга ТРОФИМОВА
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На турнире по уличным боям в Твери началась массовая драка.На турнире по уличным боям в Твери началась массовая драка.
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Массовое побоище произошло вечером, 26 мая, в Твери в парке Текстильщиков. Там, для проведения турнира по боям без правил «Стрелка» был оборудован песчаный ринг. На мероприятие собралось более 600 человек.

Под конец турнира, изрядно подвыпившая компания начала словесную перепалку с другими зрителями. Конфликт перерос в массовую драку, которую пришлось разнимать сотрудникам патрульно-постовой службы и ОМОН.

Как сообщили ТИА в УМВД по Тверской области, массовый конфликт удалось пресечь на корню в самом начале.

По факту драки проводится проверка. Есть ли среди зрителей пострадавшие, неизвестно. С заявлением в полицию никто не обращался.

Массовая драка на турнире "Стрелка" в Твери.В Твери на турнире по уличным боям завязалась массовая драка. Разгорячённых участников растащили сотрудники ОМОН и ППС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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