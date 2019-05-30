2019-05-30T07:36:51+03:00
Общество

Автомойщик, разбивший машину клиента в Твери, получил реальный срок

Приговор вынес Пролетарский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
За разбитую в Твери машину автомойщик получил реальный срокЗа разбитую в Твери машину автомойщик получил реальный срокФото: Анна КОЛПАКОВА
Изменить размер текста:

В Твери осудили автомойщика, который взял покататься машину клиента, но не справился с управлением, врезался в столб и разбил ее. Инцидент произошел 1 марта.

Хозяин обратился в полицию с заявлением об угоне, а позднее и в суд. Сотрудника автомойки задержали.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, принесение извинений потерпевшему в судебном заседании, состояние здоровья, поскольку подсудимый страдает рядом тяжелых заболеваний.

Однако, наличие в действиях подсудимого рецидива преступлений и не снятая и не погашенная судимость за совершение умышленного особо тяжкого преступления стали отягчающими обстоятельствами.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Тверской области будет полгода работать на благо государства за неуплату алиментов
На проселочной дороге в Тверской области столкнулись мотоцикл и мопед
В Твери осудили охранника, который сообщил о бомбе в больнице
Турнир по уличным боям перерос в массовую драку зрителей в Твери
Горячая линия по вопросам индексации пенсий сверх прожиточного минимума работает в Тверской области
О вреде курения расскажут жителям Твери
Житель Тверской области арестован по подозрению в убийстве матери
Тверской областной суд отменил приговор экс-руководителям «Тверской генерации» Яну Горелову и Сергею Горохову
В Тверской области землевладельца оштрафовали за игнорирование предписания
ЕГЭ по математике написали выпускники Тверской области
Водителя из Тверской области, который умышленно врезался во встречную легковушку, будут судить за убийство
1 июня Городской сад Твери приглашает всех на праздник, посвященный Дню защиты детей
Смоленский драматический театр привезет в Тверь три лучших спектакля
Частные перевозчики отменили дневные рейсы до Твери из Удомли и Вышнего Волочка
В Твери сотрудники прокуратуры вновь обнаружили нарушения в «Пролетарке»
В деревне Глазково в Тверской области убрали незаконную свалку строительных отходов
В Тверской области прогнозируют ухудшение погодных условий
Пенсионерка без водительских прав перевернулась на скутере в Тверской области
Коммунальные сети Эмаусской школы-интерната в Тверской области оказались бесхозными
Окунуться в атмосферу летнего отдыха в Твери можно на выставке «Дачная жизнь»