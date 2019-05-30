Автомойщик, разбивший машину клиента в Твери, получил реальный срок

СЕГОДНЯ 07:36 2019-05-30T07:36:51+03:00

За разбитую в Твери машину автомойщик получил реальный срок Фото: Анна КОЛПАКОВА

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В Твери осудили автомойщика, который взял покататься машину клиента, но не справился с управлением, врезался в столб и разбил ее. Инцидент произошел 1 марта.

Хозяин обратился в полицию с заявлением об угоне, а позднее и в суд. Сотрудника автомойки задержали.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, принесение извинений потерпевшему в судебном заседании, состояние здоровья, поскольку подсудимый страдает рядом тяжелых заболеваний.

Однако, наличие в действиях подсудимого рецидива преступлений и не снятая и не погашенная судимость за совершение умышленного особо тяжкого преступления стали отягчающими обстоятельствами.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU