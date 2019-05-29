Горячая линия по вопросам индексации пенсий сверх прожиточного минимума работает в Тверской области
По телефону горячей линии Тверского отделения Пенсионного фонда РФ 8 (4822) 77-74-45 можно задать вопросы относительно выплаты индексации пенсии сверх прожиточного минимума.
В соответствии с федеральным законодательством меняется механизм исчисления размера социальной доплаты к пенсии, индексация пенсий у получателей федеральной социальной доплаты происходит сверх прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.
Прибавка с учетом индексации будет выплачена до 1 июля текущего года.
Пенсионерам не нужно обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда. Индексация пройдет автоматически.
В территориальных органах ПФР городов и районов Тверской области телефоны горячих линий размещены на странице Отделения на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».
Напомним, в Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума. Для пенсионеров она составляет 9031 руб. 16 коп.
ИСТОЧНИК KP.RU