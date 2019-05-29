2019-05-29T19:57:31+03:00
Общество

Тверской областной суд отменил приговор экс-руководителям «Тверской генерации» Яну Горелову и Сергею Горохову

Дело возвращено прокурору
Ольга ТРОФИМОВА
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Приговор Горелову и Горохову отменили, дело отправлено прокуроруПриговор Горелову и Горохову отменили, дело отправлено прокуроруФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Сообщение об отмене приговора появилось на сайте Тверского областного суда 29 мая.

Ранее Заволжский районный суд признал экс-руководителей «Тверской генерации» Яна Горелова и Сергея Горохова виновными в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями и назначил им наказание три с половиной и четыре года лишения свободы условно.

Адвокаты настаивали на оправдании своих подзащитных и подали апелляцию в Тверской областной суд, где приговор был отменен.

- Дело возвращено прокурору для устранения препятствий рассмотрения судом, - сообщает пресс-служба суда.

Напомним, коммунальщики сорвали отопительный сезон в 2015-2016 годах. Без тепла и горячей воды остались десятки жилых домов и тысячи горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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