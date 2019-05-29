2019-05-29T17:42:00+03:00
Общество

В Тверской области землевладельца оштрафовали за игнорирование предписания

Собственник запустил плодородные земли
Альберт БОЙКОВ
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Нарушителю придется и убраться, и выплатить штраф Фото: REUTERSНарушителю придется и убраться, и выплатить штраф Фото: REUTERS
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В Тверской области оштрафовали владельца сельхозземель находящихся в районе деревни Селище, что в Кимрском районе. Ранее собственнику уже выдавали предписание, чтобы он убрал деревья и сорняк с территории, но сделано это не было. Земля продолжает зарастать на всей площади.

Россельхознадзор Тверской области сообщает о том, что в отношении нарушителя было возбуждено административное дело и назначен штраф в 10 тыс. рублей за неисполнение предписания надзорного органа. Нарушителю выдали новое предписание на устранение недочетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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