2019-05-29T17:25:19+03:00
Общество

ЕГЭ по математике написали выпускники Тверской области

Профильный и базовый уровни школьники сдают в один день
Виктория ТУШКОВА
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29 июня школьники сдавали с ЕГЭ по математике29 июня школьники сдавали с ЕГЭ по математикеФото: Виктория ТУШКОВА
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Математика наряду с русским языком - обязательный предмет, а значит его сдают все участники Единого госэкзамена (ЕГЭ). Сегодня, 29 мая, сдавали как базовый, так и профильный уровни.

Чтобы получить возможность подавать документы в вуз, по профильной математике необходимо набрать 27 баллов. Но стоит помнить, что вузы вправе устанавливать собственные пороги проходных баллов и они могут быть гораздо выше.

Сдающие базовый уровень математики должны получить оценку "удовлетворительно" (3).

Если выпускник получит балл ниже минимального, пересдать математику можно будет в резервный день - 24 июня. Правда этот предмет пересдают только на базовом уровне сложности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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