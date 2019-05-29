ЕГЭ по математике написали выпускники Тверской области
Математика наряду с русским языком - обязательный предмет, а значит его сдают все участники Единого госэкзамена (ЕГЭ). Сегодня, 29 мая, сдавали как базовый, так и профильный уровни.
Чтобы получить возможность подавать документы в вуз, по профильной математике необходимо набрать 27 баллов. Но стоит помнить, что вузы вправе устанавливать собственные пороги проходных баллов и они могут быть гораздо выше.
Сдающие базовый уровень математики должны получить оценку "удовлетворительно" (3).
Если выпускник получит балл ниже минимального, пересдать математику можно будет в резервный день - 24 июня. Правда этот предмет пересдают только на базовом уровне сложности.
ИСТОЧНИК KP.RU