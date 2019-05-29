Водителя из Тверской области, который умышленно врезался во встречную легковушку, будут судить за убийство

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-29T17:00:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером, 25 мая 2019 года, мужчина ехал на автомобиле марки «ГАЗ» по автодороге «Кашин-Фалево». Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он умышленно направил свой автомобиль в сторону движущегося во встречном направлении автомобиля «ВАЗ». В результате столкновения пострадал пассажир «ВАЗа», от множественных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

Следователями решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU