2019-05-29T17:00:48+03:00
Происшествия

Водителя из Тверской области, который умышленно врезался во встречную легковушку, будут судить за убийство

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия
Ольга ТРОФИМОВА
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Следствие выясняет все обстоятельства происшествияСледствие выясняет все обстоятельства происшествияФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером, 25 мая 2019 года, мужчина ехал на автомобиле марки «ГАЗ» по автодороге «Кашин-Фалево». Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он умышленно направил свой автомобиль в сторону движущегося во встречном направлении автомобиля «ВАЗ». В результате столкновения пострадал пассажир «ВАЗа», от множественных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

Следователями решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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