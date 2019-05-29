1 июня Городской сад Твери приглашает всех на праздник, посвященный Дню защиты детей
1 июня в Международный день защиты детей в Городском саду Твери пройдет праздничная программу для жителей и гостей города.
В 12.00 мероприятие откроется на сцене Городского сада концертной программой «Пусть всегда будет детство». Перед зрителями до 17.00 будут выступать творческие коллективы города.
В зоне детских аттракционов пройдет игровая развлекательная программа «Скажи лету ДА!», где пройдут командные игры и состязания.
Также на празднике горожан ждут интерактивные программы, творческие мастер-классы «Мастера на все руки», игротека настольных игр, спортивные соревнования, научно- познавательные мастер-классы, шоу-программы. Будут работать аттракционы, батуты, тир.
Кроме того, Городской сад подготовил для гостей специальные праздничные акции на аттракционы.
Подробная программа празднования в Твери 1 июня здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU