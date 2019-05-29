Частные перевозчики отменили дневные рейсы до Твери из Удомли и Вышнего Волочка

СЕГОДНЯ 15:26 2019-05-29T15:26:04+03:00

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В редакцию "Комсомолки" позвонила читательница и рассказала, что днем, 29 мая, не смогла уехать из Удомли в Тверь.

Женщина приехала ко времени отправления рейса в 13.30, а он оказался отменён. На автомобиле родственника она доехала до Вышнего Волочка, но и там все ближайшие рейсы до областной столицы оказались отменены.

Как и в случае с Удомлей - без объяснения причины.

Не исключено, что перевозчики отменяют те рейсы, на которые не проданы (а может проданы, но мало) билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU