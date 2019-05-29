Частные перевозчики отменили дневные рейсы до Твери из Удомли и Вышнего Волочка
Изменения в расписании произошли без объяснения причин
Частые перевозчики отменяют дневные рейсы до Твери из райцентровФото: Андрей КОПАЛОВ
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В редакцию "Комсомолки" позвонила читательница и рассказала, что днем, 29 мая, не смогла уехать из Удомли в Тверь.
Женщина приехала ко времени отправления рейса в 13.30, а он оказался отменён. На автомобиле родственника она доехала до Вышнего Волочка, но и там все ближайшие рейсы до областной столицы оказались отменены.
Как и в случае с Удомлей - без объяснения причины.
Не исключено, что перевозчики отменяют те рейсы, на которые не проданы (а может проданы, но мало) билеты.
ИСТОЧНИК KP.RU