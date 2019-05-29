В Твери сотрудники прокуратуры вновь обнаружили нарушения в «Пролетарке»
Сотрудника прокуратуры Пролетарского района Твери вновь нашли нарушения в работе автономной НКО физической культуры и спорта «Пролетарка».
Ранее в здании по адресу улица Двор Пролетарки дом №93, были обнаружены недочеты в обеспечении пожарной безопасности. Организации выдали предписание устранить нарушения, но этого почему-то не произошло. Когда проверяющие вернулись для повторной проверки оказалось, что недочеты устранены, но не в полном объеме.
В частности, здание недооборудовали системой оповещения людей, а также не установили автоматическую пожарную сигнализацию. Как сообщает прокуратура Тверской области, на автономную НКО возложена обязанность устранить нарушения в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU