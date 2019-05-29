В Твери сотрудники прокуратуры вновь обнаружили нарушения в «Пролетарке»

СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-29T15:14:35+03:00

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Сотрудника прокуратуры Пролетарского района Твери вновь нашли нарушения в работе автономной НКО физической культуры и спорта «Пролетарка».

Ранее в здании по адресу улица Двор Пролетарки дом №93, были обнаружены недочеты в обеспечении пожарной безопасности. Организации выдали предписание устранить нарушения, но этого почему-то не произошло. Когда проверяющие вернулись для повторной проверки оказалось, что недочеты устранены, но не в полном объеме.

В частности, здание недооборудовали системой оповещения людей, а также не установили автоматическую пожарную сигнализацию. Как сообщает прокуратура Тверской области, на автономную НКО возложена обязанность устранить нарушения в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU