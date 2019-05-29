В деревне Глазково в Тверской области убрали незаконную свалку строительных отходов
Несанкционированная свалка строительных отходов в деревне Глазково Калининского района Тверской области была выявлена в рамках государственного надзора Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области.
Сотрудники Минприроды выяснили, кто причастен к организации свалки, и выдали нарушителю предписание очистить территорию от мусора.
За несоблюдение экологических требований организатор свалки получил административное наказание.
Специалисты напоминают жителям региона, что по закону «Об охране окружающей среды» отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством РФ. Сброс отходов производства и потребления на почву запрещается.
ИСТОЧНИК KP.RU