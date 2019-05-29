В деревне Глазково в Тверской области убрали незаконную свалку строительных отходов

СЕГОДНЯ 15:13 2019-05-29T15:13:20+03:00

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Несанкционированная свалка строительных отходов в деревне Глазково Калининского района Тверской области была выявлена в рамках государственного надзора Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области.

Сотрудники Минприроды выяснили, кто причастен к организации свалки, и выдали нарушителю предписание очистить территорию от мусора.

За несоблюдение экологических требований организатор свалки получил административное наказание.

Специалисты напоминают жителям региона, что по закону «Об охране окружающей среды» отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством РФ. Сброс отходов производства и потребления на почву запрещается.

ИСТОЧНИК KP.RU