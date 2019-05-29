В Тверской области прогнозируют ухудшение погодных условий

СЕГОДНЯ 14:52 2019-05-29T14:52:58+03:00

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В ближайшие несколько часов 29 мая, на территории Тверской области ожидается ухудшение погодных условий.

ГУ МЧС Рссии по Тверской области, ссылаясь на сообщение Тверского гидрометцентра, предупреждает тверичан о сильном южном и юго-западном ветре, отдельными порывами до 15 м/с.

В связи с этим жителей просят ограничить вход из зданий, не стоять под деревьями, опорами ЛЭП, не прятаться от ветра за рекламными щитами и остановками общественного транспорта.

Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, по возможности не парковать автомобили вблизи деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU