Коммунальные сети Эмаусской школы-интерната в Тверской области оказались бесхозными

СЕГОДНЯ 13:18 2019-05-29T13:18:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Факт, что сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории населенного пункта Эммаусская школа-интернат и территории общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеют собственника, был установлен в ходе прокурорской проверки.

Как пояснили в прокуратуре Тверской области, отсутствие собственника у объектов недвижимого имущества, и как следствие, отсутствие контроля за ними, существенно нарушает права неопределенного круга лиц на надлежащее предоставление коммунальных услуг, создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций.

Иск прокурора рассмотрел суд и возложил на администрацию МО Эммаусское сельское поселение обязанность поставить объекты инженерной инфраструктуры на учет в качестве бесхозяйных, чтобы осуществлять за ними должный контроль.

Судебное решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU