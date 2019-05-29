2019-05-29T13:02:17+03:00
Звезды

Окунуться в атмосферу летнего отдыха в Твери можно на выставке «Дачная жизнь»

Выставка открыта с 29 мая по 6 сентября
Ирина ТАРАСОВА
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В малом зале Тверской областной картинной галереи в БЦ «Донской» открылась небольшая выставка – «Дачная жизнь», где зрителей приглашают окунуться в уютную атмосферу летнего отдыха.

Здесь представлены произведения русских живописцев и мастеров декоративно-прикладного искусства второй половины XX столетия. Своеобразным композиционным акцентом выставки являются пейзажи созданные знаменитыми отечественными художниками Н.П. Крымовым (1884-1958), Ю.А Васнецовым (1900-1973). В экспозиции можно видеть работы кисти М.А. Клещар-Самохваловой (1915-2000), С.П. Ткачева (1922), В.Ф. Шумилова (1931-2004), В.И. Волкова (1921-2014), Н.В. Дочкина (1935-2015), А.В. Морозова (1940-2011). Разные по своей живописной манере и передаче настроения они объединены темой выставки.

Экспозицию дополняют произведения художественного фаянса, выполненные на Конаковском фаянсовом заводе им. М.И. Калинина – блюда, вазы, комплекты декорированы сюжетными и цветочными росписями, которые поддерживают летнюю тему выставки. Эти работы позволяют представить вечерние дачные посиделки на террасе или чаепитие на балкончике.

КСТАТИ

Традиция отдыхать летом на даче, особенно для жителей столичных городов, сложилась давно. Первый императорский указ, в котором употребляется слово «дача», – «О раздаче в Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов» – был подписан императором Николаем I 29 ноября 1844 г.

Окончательно дачи стали неотъемлемой частью городской жизни вместе с

развитием железной дороги.

На даче, в то время, полагалось отдыхать и набираться сил. Дачники удили рыбу, катались верхом на деревенских лошадках, наблюдали за жизнью друг друга, собирали ягоды и грибы в лесу, ходили вечерами слушать соловьёв и купались.

Выставка открыта с 29 мая по 6 сентября по адресу: Тверь, ул. Дм.Донского, д. 37, стр. 1 (выставочный зал в БЦ «Донской»).

Справки по телефонам: 39-80-35, 34-31-56, 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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