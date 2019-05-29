2019-05-29T12:49:47+03:00
Происшествия

Бывший осужденный воровал и продавал велосипеды в Тверской области

Мужчине грозит очередной тюремный срок
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Житель Тверской области воровал велосипеды на продажуЖитель Тверской области воровал велосипеды на продажуФото: Олег ЗИНЧЕНКО
Изменить размер текста:

Заявление о краже велосипеда поступило в полицию от 18-летнего жителя Вышнего Волочка. Молодой человек пояснил, что оставил велосипед у входа в магазин на улице Сиверсова. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

По составленному описанию транспортного средства, стражи порядка обследовали места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, и установили подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый неработающий местный житель.

Мужчину задержали, он во всем признался. Выяснилось, что злоумышленник причастен к совершению еще двух аналогичных краж на территории региона. Мужчина пояснил, что все похищенные велосипеды продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионерка без водительских прав перевернулась на скутере в Тверской области
Коммунальные сети Эмаусской школы-интерната в Тверской области оказались бесхозными
Окунуться в атмосферу летнего отдыха в Твери можно на выставке «Дачная жизнь»
За кражу мобильного телефона жительница Твери может угодить в тюрьму
Пенсионерка погибла во время пожара в Тверской области
В Тверской области легковушка сбила пешехода и съехала в кювет
В Тверской области на трассе М-10 неизвестный водитель сбил на "зебре" женщину
В Тверской области появилась скульптура пограничника с собакой
Жители деревни в Тверской области три месяца платили за не вывезенный мусор
Вдоль трассы М-9 – «Балтия» в Тверской области нелегально торговали копченой рыбой
Женщину будут судить за убийство сожителя в Тверской области
Перфильевское болото и устье реки Держи стали особо охраняемыми природными территориями Тверской области
Мандарины, грейпфруты и лаймы с опасным вредителем продавали в Твери
Трехлетний малыш выпал из окна детского сада в Твери
"Тройка с плюсом" за качество дорог: инспекция ОНФ побывала в Твери
В фольклорном празднике «Троицкие гуляния» Тверской области примет участие более 100 коллективов
Тверская областная картинная галерея приглашает на экскурсию в фонды
Двое жителей Твери незаконно зарегистрировали на территории региона более сотни нелегалов
Дороги Тверской области станут безопаснее
В Тверской области гендиректор заправки больше месяца не платил пособие своей сотруднице
Около пяти тысяч почётных доноров получат денежные выплаты в Тверской области
Более 70 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Тверской области