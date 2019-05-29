Бывший осужденный воровал и продавал велосипеды в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-29T12:49:47+03:00

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Заявление о краже велосипеда поступило в полицию от 18-летнего жителя Вышнего Волочка. Молодой человек пояснил, что оставил велосипед у входа в магазин на улице Сиверсова. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

По составленному описанию транспортного средства, стражи порядка обследовали места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, и установили подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый неработающий местный житель.

Мужчину задержали, он во всем признался. Выяснилось, что злоумышленник причастен к совершению еще двух аналогичных краж на территории региона. Мужчина пояснил, что все похищенные велосипеды продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU