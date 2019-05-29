2019-05-29T12:26:39+03:00
Происшествия

Пенсионерка погибла во время пожара в Тверской области

ЧП произошло в Конаковском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Причину гибели женщины предстоит выяснить следователямПричину гибели женщины предстоит выяснить следователямФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Сообщение о пожаре поступило в следственный отдел регионального СК России вечером, 28 мая.

Следователям сообщили, что входе тушения пожара в многоквартирном доме на улице Строителей города Конаково, в одной из квартир было обнаружено тело пожилой женщины.

По факту ее гибели следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

При визуальном осмотре тела погибшей телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Назначено проведение ряда экспертиз, которые смогут указать на точные причины возгорания и смерти женщины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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