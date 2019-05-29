В Тверской области на трассе М-10 неизвестный водитель сбил на "зебре" женщину
Потерпевшая попала с травмами в больницу
Женщина получила в аварии различные травмыФото: Иван ВИСЛОВ
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Во вторник, 28 мая, на 146 км трассы М-10, проходящей через Калининский район Тверской области, произошло ДТП с пострадавшей. Авария случилась, когда на часах было 18.30.
Неустановленный водитель двигаясь в сторону Санкт-Петербурга сбил 47-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После дорожно-транспортного происшествия автомобилист поспешил скрыться.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина с различными увечьями попала в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU