В Тверской области легковушка сбила пешехода и съехала в кювет

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-29T11:47:40+03:00

На темной дороге в Тверской области сбили пешехода Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Авария случилась около полуночи 28 мая, сообщили в региональном ГИБДД.

51-летний водитель автомобиля «ВАЗ 211440» ехал в направлении п. Красномайский со стороны п. Фирово и на неосвещенном участке дороги сбил 35-летнего пешехода. Мужчина шел по проезжей части в попутном направлении.

Пытаясь объехать пешехода, водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет.

Пешеход с травмами доставлен в Вышневолоцкую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU