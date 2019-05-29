В Тверской области легковушка сбила пешехода и съехала в кювет
ДТП произошло на автодороге Красномайский-Фирово
На темной дороге в Тверской области сбили пешеходаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария случилась около полуночи 28 мая, сообщили в региональном ГИБДД.
51-летний водитель автомобиля «ВАЗ 211440» ехал в направлении п. Красномайский со стороны п. Фирово и на неосвещенном участке дороги сбил 35-летнего пешехода. Мужчина шел по проезжей части в попутном направлении.
Пытаясь объехать пешехода, водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет.
Пешеход с травмами доставлен в Вышневолоцкую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU