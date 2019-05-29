В Тверской области появилась скульптура пограничника с собакой

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-29T10:16:46+03:00

Скульптура пограничника с собакой появилась во Ржеве Фото: ТИА

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В этом году, 28 мая, исполнился 101 год со дня образования пограничных войск. По случаю этой даты, во Ржеве состоялось торжественное открытие скульптуры пограничника с собакой.

Гипсовый, 2,5-метровый пограничник в советской форме времен Второй мировой войны держит в руках винтовку и штык, у его ног сидит собака.

С инициативой создания скульптуры выступило общественное объединение пограничных войск "Ржевская застава".

Как рассказал ТИА заместитель руководителя объединения Дмитрий Никитин, проект скульптуры разработали сами. Композиция изготовлена из гипса и цемента и покрыта специальным лаком. Скульптор - Виктор Макаров.

Увидеть скульптуру можно в Парке воинов-интернационалистов, рядом с пограничными столбами, вышкой и памятным камнем пограничников.

ИСТОЧНИК KP.RU