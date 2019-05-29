2019-05-29T09:59:56+03:00
Общество

Жители деревни в Тверской области три месяца платили за не вывезенный мусор

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жители три месяца платили за не вывезенный мусорЖители три месяца платили за не вывезенный мусорФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

С января по март 2019 года жителям деревни Маслятка Кашинского района региональный оператор в сфере обращения с отходами производства и потребления – ООО «Тверьспецавтохозяйство» - выставлял счета за сбор и утилизацию ТКО.

Кашинской межрайонной прокуратурой в ходе проведенной проверки было установлено, что требования предъявлены региональным оператором об оплате необоснованно, так как услуга фактически не оказывалась по причине отсутствия в населенном пункте мест для сбора твердых коммунальных отходов.

Межрайонным прокурором в адрес генерального директора ООО «Тверьспецавтохозяйство» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, незаконное начисление снято.

Место для сбора твердых коммунальных отходов в населенном пункте определено администрацией Кашинского городского округа вместе с региональным оператором.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области появилась скульптура пограничника с собакой
Вдоль трассы М-9 – «Балтия» в Тверской области нелегально торговали копченой рыбой
Женщину будут судить за убийство сожителя в Тверской области
Перфильевское болото и устье реки Держи стали особо охраняемыми природными территориями Тверской области
Мандарины, грейпфруты и лаймы с опасным вредителем продавали в Твери
Трехлетний малыш выпал из окна детского сада в Твери
"Тройка с плюсом" за качество дорог: инспекция ОНФ побывала в Твери
В фольклорном празднике «Троицкие гуляния» Тверской области примет участие более 100 коллективов
Тверская областная картинная галерея приглашает на экскурсию в фонды
Двое жителей Твери незаконно зарегистрировали на территории региона более сотни нелегалов
Дороги Тверской области станут безопаснее
В Тверской области гендиректор заправки больше месяца не платил пособие своей сотруднице
Около пяти тысяч почётных доноров получат денежные выплаты в Тверской области
Более 70 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Тверской области