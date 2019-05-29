Жители деревни в Тверской области три месяца платили за не вывезенный мусор
С января по март 2019 года жителям деревни Маслятка Кашинского района региональный оператор в сфере обращения с отходами производства и потребления – ООО «Тверьспецавтохозяйство» - выставлял счета за сбор и утилизацию ТКО.
Кашинской межрайонной прокуратурой в ходе проведенной проверки было установлено, что требования предъявлены региональным оператором об оплате необоснованно, так как услуга фактически не оказывалась по причине отсутствия в населенном пункте мест для сбора твердых коммунальных отходов.
Межрайонным прокурором в адрес генерального директора ООО «Тверьспецавтохозяйство» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, незаконное начисление снято.
Место для сбора твердых коммунальных отходов в населенном пункте определено администрацией Кашинского городского округа вместе с региональным оператором.
ИСТОЧНИК KP.RU