Вдоль трассы М-9 – «Балтия» в Тверской области нелегально торговали копченой рыбой

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-29T09:39:55+03:00

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Постановление о назначении административного наказания в отношении жительницы Нелидовского района вынес Нелидовский городской суд.

Суд установил, что 30 апреля 2019 года, на 321 км автодороги «Балтия» местная жительница продавала копченую рыбу. В качестве индивидуального предпринимателя продавец не зарегистрирована и разрешения на продажу не имела.

За совершение административного правонарушения ей придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU