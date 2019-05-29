СЕГОДНЯ 09:29 2019-05-29T09:29:32+03:00

Женщину будут судить за убийство сожителя в Тверской области Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора Весьегонского района рассмотрит Весьегонский районный суд.

По версии предварительного следствия, 11 марта 2019 года местная жительница убила своего сожителя. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, женщина два раза ударила мужчину ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия.

За убийство женщина может сесть в тюрьму на срок от 6 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU