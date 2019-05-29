2019-05-29T09:21:08+03:00
Общество

Перфильевское болото и устье реки Держи стали особо охраняемыми природными территориями Тверской области

На данной местности можно встретить редких животных и растения из Красной книги
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области стало больше охраняемых природных зонВ Тверской области стало больше охраняемых природных зонФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Две новые особо охраняемые природные зоны появились в Тверской области по решению регионального правительства.

Так, особо охраняемой природной территорией регионального значения стал памятник природы «Устье реки Держи» в Зубцовском районе. На участке площадью 51 га, разделенным руслом Волги, встречается около 10 видов животных и растений, занесённых в Красную книгу РФ и Красную книгу Тверской области.

Вторая территория – это памятник природы «Болото Перфильевское» в Сандовском районе общей площадью более 858 га. Данная экосистема имеет богатое видовое разнообразие, там же можно встретить редкие растения из Красной книги.

Как отмечает пресс-служба правительства Тверской области, новый статус территорий обеспечит им защиту от вырубки и строительства, разведения костров, выемки грунта и других действий, которые могут нанести урон природе. На охраняемых территориях обеспечивается охрана и организация особого санитарного режима. При этом они остаются доступными для прогулок и отдыха жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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