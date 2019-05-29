Мандарины, грейпфруты и лаймы с опасным вредителем продавали в Твери
Вредоносное насекомое во фруктах обнаружили специалисты Тверской МВЛ
Мандарины и другие цитрусовые оказались заражены щитовкойФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Опасного вредителя цитрусовых культур – красную померанцевую щитовку обнаружили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории.
Для взятия проб инспекторами Россельхознадзора по Тверской области были отобраны фрукты с прилавков гипермаркетов Твери.
Так, в пробах мандаринов из Пакистана и Марокко, грейпфрутов из Турции и лайма из Бразилии по результатам энтомологических исследований было идентифицировано вредоносное насекомое.
Полученные специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» результаты исследований были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.
ИСТОЧНИК KP.RU