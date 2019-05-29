Мандарины, грейпфруты и лаймы с опасным вредителем продавали в Твери

СЕГОДНЯ 08:20 2019-05-29T08:20:11+03:00

Мандарины и другие цитрусовые оказались заражены щитовкой Фото: Алексей КОСЕНЧУК

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Опасного вредителя цитрусовых культур – красную померанцевую щитовку обнаружили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории.

Для взятия проб инспекторами Россельхознадзора по Тверской области были отобраны фрукты с прилавков гипермаркетов Твери.

Так, в пробах мандаринов из Пакистана и Марокко, грейпфрутов из Турции и лайма из Бразилии по результатам энтомологических исследований было идентифицировано вредоносное насекомое.

Полученные специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» результаты исследований были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU