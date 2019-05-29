Трехлетний малыш выпал из окна детского сада в Твери

СЕГОДНЯ 07:43 2019-05-29T07:43:28+03:00

Ребенок выпал из окна детского сада в Твери Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось 28 мая в одном из детских садов в Твери. По информации регионального СК России, 3-летний ребенок выпал из окна первого этажа, после чего с полученными телесными повреждениями мальчик был госпитализирован в больницу.

По факту случившегося следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, которые привели к произошедшему, - пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, это уже четвертый случай падения ребенка из окна за прошедший месяц.

Следователи просят граждан соблюдать простые меры предосторожности, которые помогут сохранить жизнь и здоровье детей: не ставить предметы мебели близко от окон и не рассчитывать, что от падения ребенка спасет москитная сетка, не оставлять детей одних в комнате с открытыми окнами.

ИСТОЧНИК KP.RU