Трехлетний малыш выпал из окна детского сада в Твери
ЧП случилось 28 мая в одном из детских садов в Твери. По информации регионального СК России, 3-летний ребенок выпал из окна первого этажа, после чего с полученными телесными повреждениями мальчик был госпитализирован в больницу.
По факту случившегося следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.
- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, которые привели к произошедшему, - пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, это уже четвертый случай падения ребенка из окна за прошедший месяц.
Следователи просят граждан соблюдать простые меры предосторожности, которые помогут сохранить жизнь и здоровье детей: не ставить предметы мебели близко от окон и не рассчитывать, что от падения ребенка спасет москитная сетка, не оставлять детей одних в комнате с открытыми окнами.
ИСТОЧНИК KP.RU