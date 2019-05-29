2019-05-29T07:22:19+03:00
Общество

"Тройка с плюсом" за качество дорог: инспекция ОНФ побывала в Твери

Рейд по региону общественники провели 28 мая
Ольга ТРОФИМОВА
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Общественники оценили дороги Твери на "тройку с плюсом"Общественники оценили дороги Твери на "тройку с плюсом"Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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В понедельник, 28 мая, активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» вновь побывали в Тверской области с целью – проверить, что изменилось за два года.

Напомним, общественники уже приезжали в Верхневолжье в 2017 году и тогда остались вовсе не в восторге от дорог в регионе, поставив им «двойку».

В этом году, хоть и не обошлось без приключений, по пути из Ржева автомобиль ОНФ попал в яму и у него оторвался бампер, на общее впечатление это не повлияло - дороги в городе за последние годы все же стали на порядок лучше.

По информации организации, сегодня на «Карту убитых дорог» в Тверской области добавлено более 900 участков и активнее всего за них голосуют в Нелидово. В Твери таких улиц – 273, причем 35 из них уже отремонтированы капитально, а 72 по технологии ямочного ремонта.

Но еще остаются «убитые» участки на окраинах, которые ждут своей очереди.

- Основные улицы Твери в нормальном состоянии, - отметили активисты по итогам инспекции. – Да, проблемы есть, но они больше касаются уже не покрытия дороги, а инфраструктуры: освещения, пешеходных переходов, тротуаров. Примечательно, что по сравнению с другими городами, в Твери много разметки. Это важный показатель, ведь по статистике почти 70% ДТП, связанных с дорожным покрытием, случаются именно по причине плохой разметки.

По итогам рейда «отличной» оценки общественников Тверь и в этот раз не заслужила, но крепкую «тройку с плюсом» честно заработала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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