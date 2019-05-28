2019-05-28T23:41:45+03:00
Звезды

В фольклорном празднике «Троицкие гуляния» Тверской области примет участие более 100 коллективов

Приглашают всех
Ирина ТАРАСОВА
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Торжественное открытие праздника состоится в 11.30Торжественное открытие праздника состоится в 11.30Фото: Ирина ТАРАСОВА
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8 июня в селе Василево Торжокского района на территории Музея деревянного зодчества пройдет XXIV Межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния». Время- с 10.30-16.00.

Торжественное открытие праздника состоится в 11.30 на Центральной площадке – «Тверской солнцеворот», название которой и определяет концепцию всего мероприятия.

Гостей и участников праздника ожидает разнообразие жанровых площадок «Золотые ворота –заходите, господа!», «Троицкое торжище», «Забавы молодцов - весёлых удальцов», «Василёвский Леший», «Делу время, потехи час», «Василёвская мистерия», «Карельская трапезная», «Оберег праздника», «Звонкий песенник Изок», «Соловецкие проделки», «Родина наша солнышка краше», «Что есть в печи, всё на стол мечи», «Любо, братцы, любо…», «Троицкие потешки», «Гори, солнце, ярче! Деткам будет жарче!» и другие. Всего более 20 площадок.

В этом году планируется участие более 100 любительских художественных коллективов с Тверской области и других регионов России.

Организаторы праздника - Тверской областной Дом народного творчества

ИСТОЧНИК KP.RU

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