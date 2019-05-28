Тверская областная картинная галерея приглашает на экскурсию в фонды

28 Май 23:19 2019-05-28T23:51:43+03:00

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30 мая, в четверг, для всех желающих пройдет экскурсия в фонды Тверской областной картинной галереи.

- Вы познакомитесь со всем богатством коллекций музея и узнаете массу интересных фактов о том, как создавались предметы искусства, как они реставрируются и хранятся, - уточняют организаторы.

Внимание, количество мест ограничено.

Запись по телефону: 39-80-35.

Сбор группы 30 мая в 10:50 в вестибюле (ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1). Продолжительность: 2 часа.

Цена билета: 500 руб. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU