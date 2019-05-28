Двое жителей Твери незаконно зарегистрировали на территории региона более сотни нелегалов

СЕГОДНЯ 21:11 2019-05-28T21:11:29+03:00

Более сотни мигрантов незаконно проживали на территории Твери Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За содеянное мужчины предстанут перед судом

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело в отношении жителя Твери и гражданина республики Узбекистана, обвиняемых в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, поступило в Заволжский районный суд г. Твери.

Как указано в обвинительном заключении, мужчины в период 1 января 2017 года по 16 января 2019-го организовали незаконное пребывание в Российской Федерации не менее 111 иностранных граждан – незаконно поставили их на регистрационный учет.

Мужчины действовали умышленно, из корыстных побуждений, в целях личного неправомерного обогащения, уточняют в пресс-службе суда.

Точное количество нелегалов следствию еще предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU