2019-05-28T21:11:29+03:00
Происшествия

Двое жителей Твери незаконно зарегистрировали на территории региона более сотни нелегалов

За содеянное мужчины предстанут перед судом
Ольга ТРОФИМОВА
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Более сотни мигрантов незаконно проживали на территории ТвериБолее сотни мигрантов незаконно проживали на территории ТвериФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уголовное дело в отношении жителя Твери и гражданина республики Узбекистана, обвиняемых в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, поступило в Заволжский районный суд г. Твери.

Как указано в обвинительном заключении, мужчины в период 1 января 2017 года по 16 января 2019-го организовали незаконное пребывание в Российской Федерации не менее 111 иностранных граждан – незаконно поставили их на регистрационный учет.

Мужчины действовали умышленно, из корыстных побуждений, в целях личного неправомерного обогащения, уточняют в пресс-службе суда.

Точное количество нелегалов следствию еще предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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