Двое жителей Твери незаконно зарегистрировали на территории региона более сотни нелегалов
Уголовное дело в отношении жителя Твери и гражданина республики Узбекистана, обвиняемых в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, поступило в Заволжский районный суд г. Твери.
Как указано в обвинительном заключении, мужчины в период 1 января 2017 года по 16 января 2019-го организовали незаконное пребывание в Российской Федерации не менее 111 иностранных граждан – незаконно поставили их на регистрационный учет.
Мужчины действовали умышленно, из корыстных побуждений, в целях личного неправомерного обогащения, уточняют в пресс-службе суда.
Точное количество нелегалов следствию еще предстоит установить.
ИСТОЧНИК KP.RU