Дороги Тверской области станут безопаснее
В Тверской области усиливаются меры безопасности на трассах региона через расширение системы фотовидеофиксации. В 2019 году запланировано приобретение стационарных и передвижных комплексов.
Отметим, что в настоящее время в Тверской области эксплуатируется более 200 комплексов фотовидеофиксации. До 2024 года планируется закупить и установить еще 454.
Обработкой данных, эксплуатацией и обслуживанием этого оборудования занимается Центр организации дорожного движения. Ему также будут переданы от Главного управления региональной безопасности, которое ранее занималось этими вопросами, комплексы «Стрелка», «Кордон» и другие системы, предназначенные для фиксации нарушений правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU