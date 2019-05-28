2019-05-28T20:30:12+03:00
Общество

Дороги Тверской области станут безопаснее

До конца 2024 года в регионе установят еще порядка 400 комплексов фотовидеофиксации
Ольга ТРОФИМОВА
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В регионе появится еще более 450 камерВ регионе появится еще более 450 камерФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Тверской области усиливаются меры безопасности на трассах региона через расширение системы фотовидеофиксации. В 2019 году запланировано приобретение стационарных и передвижных комплексов.

Отметим, что в настоящее время в Тверской области эксплуатируется более 200 комплексов фотовидеофиксации. До 2024 года планируется закупить и установить еще 454.

Обработкой данных, эксплуатацией и обслуживанием этого оборудования занимается Центр организации дорожного движения. Ему также будут переданы от Главного управления региональной безопасности, которое ранее занималось этими вопросами, комплексы «Стрелка», «Кордон» и другие системы, предназначенные для фиксации нарушений правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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