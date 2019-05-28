В Тверской области гендиректор заправки больше месяца не платил пособие своей сотруднице

СЕГОДНЯ 17:56 2019-05-28T17:56:09+03:00

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Кимрская межрайонная прокуратура обнаружила нарушения в работе ООО «Триада-М». К сотрудникам ведомства обратилась сотрудница организации, которая пожаловалась на невыплаты пособия по уходу за ребенком.

Во время проверки выяснилось, что согласно приказу организации срок выплаты заработной платы, а также иных причитающихся выплат сотрудникам, осуществляется 1 и 15 числа каждого месяца.

Как сообщает прокуратура Тверской области, пособие за март и апрель женщине было выплачено только в присутствии сотрудника ведомства. В общей сложности задержка выплаты превысила месяц. Гендиректору выписали штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU