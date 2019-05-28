Более 70 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Тверской области

СЕГОДНЯ 16:53 2019-05-28T16:53:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Совсем скоро в регионе стартует летняя оздоровительная кампания. В этом году в Тверской области будет работать 23 загородных, 525 лагерей дневного пребывания, 67 лагерей труда и отдыха, 30 палаточных лагерей. Подготовка к заезду первой смены детей почти завешена.

Все лагеря на 100% укомплектованы медицинскими и педагогическими работниками. 4 тысячи педагогов прошли повышение квалификации. Впервые было организовано обучение в инструктивном лагере вожатых для 237 студентов ТвГУ и педагогических колледжей региона, которые будут работать в детских лагерях, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Всего в летних лагерях Верхневолжья отдохнут более 70 тысяч детей, в том числе ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и дети-сироты.

ИСТОЧНИК KP.RU