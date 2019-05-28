2019-05-28T16:32:41+03:00
Звезды

Паломники Тверской области смогут доехать до Волговерховья на бесплатной маршрутке

Во время проведения Крестного хода маршрутное такси будет ходить от деревни Вороново, там же можно будет оставить свой автомобиль
Ольга ТРОФИМОВА
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Волжский Крестный ход начнется 1 июняВолжский Крестный ход начнется 1 июняФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Бесплатное маршрутное такси будет доставлять паломников XXI Волжского Крестного хода в Тверской области от деревни Вороново до Волговерховья. Транспорт будет работать 1 июня с 9 утра, отправление будет производиться по мере наполнения.

Те, кто приедет на личном автомобиле, смогут оставить транспорт на специально организованной автостоянке в деревне.

Напомним, XXI Волжский Крестный ход стартует 1 июня от истока Волги под Осташковом Тверской области. В этом году он посвящен 200-летию обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской.

Торжественное открытие Крестного хода состоится на истоке реки Волги у Ольгина монастыря в деревне Волговерховье.

В 9.00 Божественную Литургию в Спасо-Преображенском соборе, расположенном рядом с истоком Волги, проведет митрополит Тверской и Кашинский Савва. После литургии шествие пройдет к истоку, где состоится чин малого водоосвящения.

Затем паломники отправятся шествием по Тверской и Московской областям.

XXI Волжский Крестный ход завершится 15 июня фестивалем духовной и светской музыки в Калязине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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