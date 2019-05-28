Паломники Тверской области смогут доехать до Волговерховья на бесплатной маршрутке

СЕГОДНЯ 16:31 2019-05-28T16:32:41+03:00

Во время проведения Крестного хода маршрутное такси будет ходить от деревни Вороново, там же можно будет оставить свой автомобиль

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Бесплатное маршрутное такси будет доставлять паломников XXI Волжского Крестного хода в Тверской области от деревни Вороново до Волговерховья. Транспорт будет работать 1 июня с 9 утра, отправление будет производиться по мере наполнения.

Те, кто приедет на личном автомобиле, смогут оставить транспорт на специально организованной автостоянке в деревне.

Напомним, XXI Волжский Крестный ход стартует 1 июня от истока Волги под Осташковом Тверской области. В этом году он посвящен 200-летию обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской.

Торжественное открытие Крестного хода состоится на истоке реки Волги у Ольгина монастыря в деревне Волговерховье.

В 9.00 Божественную Литургию в Спасо-Преображенском соборе, расположенном рядом с истоком Волги, проведет митрополит Тверской и Кашинский Савва. После литургии шествие пройдет к истоку, где состоится чин малого водоосвящения.

Затем паломники отправятся шествием по Тверской и Московской областям.

XXI Волжский Крестный ход завершится 15 июня фестивалем духовной и светской музыки в Калязине.

ИСТОЧНИК KP.RU