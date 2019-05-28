2019-05-28T16:15:35+03:00
Общество

Отделение лучевой диагностики Тверской областной детской клинической больницы вошло в число лучших по стране

Рейтинговое исследование таких отделений проводится ежегодно
Виктория ТУШКОВА
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Наше отделение лучевой диагностики - одно из 89 лучших в этом годуНаше отделение лучевой диагностики - одно из 89 лучших в этом годуФото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ
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Отделение лучевой диагностики Детской областной клинической больницы вошло в число лучших по итогам II Всероссийского независимого рейтинга отделений лучевой диагностики-2019 — сообщает региональный минздрав.

Рейтинговое исследование проводится ежегодно. Это делается не только для оценки работы отделений лучевой диагностики, но и в целях совершенствования их работы, а также для развития пациент-ориентированной модели.

В 2019 году в рейтинге приняли участие 249 медицинских организаций, 89 из которых вошли в список лучших.

СПРАВКА КП

Отделение лучевой диагностики Детской областной клинической больницы обслуживает 10 лечебных отделений на 403 койки стационара, 69 коек дневного стационара и консультативную поликлинику.

Основные направления работы отделения: лучевая диагностика врожденных пороков развития, ургентных состояний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, пахово-мошоночной области, опухолей головного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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