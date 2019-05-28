Мать два раза ударила дочь ремнем и теперь заплатит штраф 5 тысяч рублей в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-28T16:04:17+03:00

Жительница Тверской области заплатит штраф за то, что ударила дочь Фото: Мария ЛЕНЦ

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Жительницу Тверской области признали виновной в совершении административного правонарушения.

По решению суда ей придется заплатить штраф 5 тысяч рублей за то, что в апреле 2019 года она в ходе ссоры два раза ударила ремнем свою несовершеннолетнюю дочь в область левого предплечья. Девочка испытала физическую боль и моральные страдания.

Данный факт подтверждается заключением эксперта и оценивается как не причинивший вреда здоровью.

Постановление не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU