На Театральной площади в Твери два дня нельзя будет ездить и парковаться
Движение транспорта ограничат из-за проведения культурных мероприятий
На два дня Театральную площадь закроют для всех видов транспортаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Соответствующее распоряжение опубликовала администрация города Твери.
Движение и парковку всех видов транспорта на Театральной площади, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, ограничат с 23 часов 00 мин. 16 июня и до 22 час. 00 мин. 18 июня.
Власти рекомендуют транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
А автолюбителей просят заранее планировать маршруты проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU