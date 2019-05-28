2019-05-28T15:36:43+03:00
Общество

На Театральной площади в Твери два дня нельзя будет ездить и парковаться

Движение транспорта ограничат из-за проведения культурных мероприятий
Ольга ТРОФИМОВА
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На два дня Театральную площадь закроют для всех видов транспортаНа два дня Театральную площадь закроют для всех видов транспортаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Соответствующее распоряжение опубликовала администрация города Твери.

Движение и парковку всех видов транспорта на Театральной площади, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, ограничат с 23 часов 00 мин. 16 июня и до 22 час. 00 мин. 18 июня.

Власти рекомендуют транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

А автолюбителей просят заранее планировать маршруты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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