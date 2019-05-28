Долг по алиментам пришлось заплатить жителю Твери, чтобы его иномарку не продали с молотка

СЕГОДНЯ 15:22 2019-05-28T15:52:40+03:00

Мужчина заплатил долг по алиментам, чтобы приставы вернули ему автомобиль Фото: Валерий РОМАНОВ

Мужчина задолжал своему сыну более 300 тысяч рублей

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На протяжении пяти лет житель Тверской области выплачивал алименты своему сыну незначительными суммами, и, тем самым, накопил задолженность в размере 314 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем специализированного отдела по взысканию алиментных платежей УФССП России по Тверской области гражданин мужчина был привлечен к административной ответственности.

Приставы уже не раз арестовывали у него бытовую технику, но задолженность продолжала расти.

Вразумить 38-летнего должника помог только арест автомобиля. На транспортное средство неплательщика был наложен арест, автомобиль марки «Nissan» изъят и передан на реализацию.

После того, как мужчина оплатил алиментный долг в полном объеме, автомобиль вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU