Долг по алиментам пришлось заплатить жителю Твери, чтобы его иномарку не продали с молотка
На протяжении пяти лет житель Тверской области выплачивал алименты своему сыну незначительными суммами, и, тем самым, накопил задолженность в размере 314 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем специализированного отдела по взысканию алиментных платежей УФССП России по Тверской области гражданин мужчина был привлечен к административной ответственности.
Приставы уже не раз арестовывали у него бытовую технику, но задолженность продолжала расти.
Вразумить 38-летнего должника помог только арест автомобиля. На транспортное средство неплательщика был наложен арест, автомобиль марки «Nissan» изъят и передан на реализацию.
После того, как мужчина оплатил алиментный долг в полном объеме, автомобиль вернули владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU