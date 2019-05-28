Мошенница подделала счета и накладные на поставку школьного оборудования в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:57 2019-05-28T14:57:50+03:00

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Суд установил, что жительница Твери, являясь коммерческим директором одной из фирм, заключила контракт с образовательным учреждением на поставку школьного оборудования. Пообещав поставить продукцию в кратчайшие сроки, она предоставила на подпись директору фиктивные счета на оплату и товарную накладную.

По счетам женщина «заработала» 117 тысяч 500 рублей. Но оборудование школа так и не получила.

Ранее женщина уже была признана виновной по статье «Мошенничество». Теперь прокурор Центрального района г. Твери обратился в суд с иском о взыскании с осужденной незаконно полученных денежных средств.

Суд иск удовлетворил. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU