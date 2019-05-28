Пожилая женщина пострадала по вине водителя «двенашки» в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:19 2019-05-28T14:19:40+03:00

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Авария произошла вечером, 27 мая, на ул. Советской, в поселке Плоскошь, Торопецкого района Тверской области.

Как рассказали очевидцы сотрудникам ГИБДД, 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» начал разворачиваться и наехал на 82-летнюю пожилую женщину, которая находилась у края проезжей части.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в районную поселковую больницу в пос. Плоскошь Торопецкого района.

ИСТОЧНИК KP.RU