Пожилая женщина пострадала по вине водителя «двенашки» в Тверской области
Пострадавшую доставили в больницу
Пенсионерка оказалась под колесами легковушкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла вечером, 27 мая, на ул. Советской, в поселке Плоскошь, Торопецкого района Тверской области.
Как рассказали очевидцы сотрудникам ГИБДД, 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» начал разворачиваться и наехал на 82-летнюю пожилую женщину, которая находилась у края проезжей части.
В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в районную поселковую больницу в пос. Плоскошь Торопецкого района.
ИСТОЧНИК KP.RU