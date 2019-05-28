В Твери ищут пропавшего 44-летнего мужчину с татуировками в виде колец на руках и звездами на коленях
Житель областного центра ушел из дома и не вернулся
В Тверской области ищут мужчину Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область
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Берехастов Алексей Викторович, 1974 г.р. ушел из дома на ул. 6-я Пролетарская 16 мая. 18 мая он последний раз выходил на связь.
Как особые приметы имеет татуировки: на пальцах рук – в виде колец, на груди – изображение большого креста, на коленях – звезды. Отсутствует половина фаланги пальца.
Предположительно был одет в серую футболку, черные спортивные штаны, черную спортивную кофту с зелеными вставками на змейке, темно-синие кроссовки.
При себе имел: документы и телефон.
До настоящего времени местоположение мужчины не установлено.
ИСТОЧНИК KP.RU