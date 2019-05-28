В Твери ищут пропавшего 44-летнего мужчину с татуировками в виде колец на руках и звездами на коленях

СЕГОДНЯ 14:08 2019-05-28T14:08:35+03:00

В Тверской области ищут мужчину Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область

Житель областного центра ушел из дома и не вернулся

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Берехастов Алексей Викторович, 1974 г.р. ушел из дома на ул. 6-я Пролетарская 16 мая. 18 мая он последний раз выходил на связь.

Как особые приметы имеет татуировки: на пальцах рук – в виде колец, на груди – изображение большого креста, на коленях – звезды. Отсутствует половина фаланги пальца.

Предположительно был одет в серую футболку, черные спортивные штаны, черную спортивную кофту с зелеными вставками на змейке, темно-синие кроссовки.

При себе имел: документы и телефон.

До настоящего времени местоположение мужчины не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU