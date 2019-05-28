2019-05-28T14:08:35+03:00
Происшествия

В Твери ищут пропавшего 44-летнего мужчину с татуировками в виде колец на руках и звездами на коленях

Житель областного центра ушел из дома и не вернулся
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области ищут мужчину Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская областьВ Тверской области ищут мужчину Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область
Изменить размер текста:

Берехастов Алексей Викторович, 1974 г.р. ушел из дома на ул. 6-я Пролетарская 16 мая. 18 мая он последний раз выходил на связь.

Как особые приметы имеет татуировки: на пальцах рук – в виде колец, на груди – изображение большого креста, на коленях – звезды. Отсутствует половина фаланги пальца.

Предположительно был одет в серую футболку, черные спортивные штаны, черную спортивную кофту с зелеными вставками на змейке, темно-синие кроссовки.

При себе имел: документы и телефон.

До настоящего времени местоположение мужчины не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Около пяти тысяч почётных доноров получат денежные выплаты в Тверской области
Более 70 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Тверской области
Об опасных комарах предупреждают специалисты жителей Тверской области, отправляющихся в жаркие страны
Паломники Тверской области смогут доехать до Волговерховья на бесплатной маршрутке
Отделение лучевой диагностики Тверской областной детской клинической больницы вошло в число лучших по стране
Мать два раза ударила дочь ремнем и теперь заплатит штраф 5 тысяч рублей в Тверской области
На Театральной площади в Твери два дня нельзя будет ездить и парковаться
Долг по алиментам пришлось заплатить жителю Твери, чтобы его иномарку не продали с молотка
Мошенница подделала счета и накладные на поставку школьного оборудования в Тверской области
Пожилая женщина пострадала по вине водителя «двенашки» в Тверской области
В Твери пожилой автомобилист пострадал в ДТП по своей вине
Автоледи на кроссовере спровоцировала ДТП с пострадавшим в Твери
В Твери 11-летний велосипедист оказался под колесами иномарки
С улиц, парков и скверов Твери вывезли 1108,8 кубометров мусора
Жительница Тверской области сядет в тюрьму за то, что ударила ножом своего собутыльника
За кражу велосипеда житель Тверской области может сесть в тюрьму
На пожаре в Твери погиб человек
Сон за рулём закончился аварией на трассе М-10 в Тверской области
В Твери осудили водителя «Камаза», который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
Пограничники Тверской области отметят праздник автопробегом и митингом
Из Баку до Твери теперь можно доехать на автобусе