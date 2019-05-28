В Твери пожилой автомобилист пострадал в ДТП по своей вине
Идет розыск второго участника аварии
Силовики разыскивают второго участника ДТПФото: Кирилл ЧАЩИН
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В понедельник, 27 мая, в Твери произошло ДТП, в котором легкие травмы получил 62-летний мужчина. Авария случилась около 15.00 на улице Туполева в районе дома №117.
Известно, что 62-летний водитель ВАЗа-11183 совершая поворот на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и врезался в Skoda Octavia. После ДТП водитель иномарки поспешил скрыться, и его в настоящее время разыскивают.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, водитель ВАЗа попал с травмами в больницу. Там мужчине оказали помощь, а после отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU