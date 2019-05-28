В Твери пожилой автомобилист пострадал в ДТП по своей вине

СЕГОДНЯ 13:45 2019-05-28T13:45:56+03:00

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В понедельник, 27 мая, в Твери произошло ДТП, в котором легкие травмы получил 62-летний мужчина. Авария случилась около 15.00 на улице Туполева в районе дома №117.

Известно, что 62-летний водитель ВАЗа-11183 совершая поворот на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и врезался в Skoda Octavia. После ДТП водитель иномарки поспешил скрыться, и его в настоящее время разыскивают.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, водитель ВАЗа попал с травмами в больницу. Там мужчине оказали помощь, а после отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU