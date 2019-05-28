2019-05-28T13:44:29+03:00
Происшествия

Автоледи на кроссовере спровоцировала ДТП с пострадавшим в Твери

Девушка не уступила дорогу другой иномарке на нерегулируемом перекрестке
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Автоледи стала виновником ДТП с пострадавшим Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиАвтоледи стала виновником ДТП с пострадавшим Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла поздно вечером, 27 мая, на ул. А. Дементьева, в Твери.

18-летняя девушка-водитель ехала на автомобиле «БМВ Х3» и при выезде со второстепенной дороги, на нерегулируемом перекрестке, не уступила дорогу и столкнулась с иномаркой «КИА РИО».

47-летняя автоледи ехала на машине прямо по главной дороге.

В результате ДТП пострадала пассажирка «КИА РИО». 22-летняя девушка ехала на заднем сидении авто и была пристегнута ремнем безопасности.

С травмами ее доставили в Больницу скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Около пяти тысяч почётных доноров получат денежные выплаты в Тверской области
Более 70 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Тверской области
Об опасных комарах предупреждают специалисты жителей Тверской области, отправляющихся в жаркие страны
Паломники Тверской области смогут доехать до Волговерховья на бесплатной маршрутке
Отделение лучевой диагностики Тверской областной детской клинической больницы вошло в число лучших по стране
Мать два раза ударила дочь ремнем и теперь заплатит штраф 5 тысяч рублей в Тверской области
На Театральной площади в Твери два дня нельзя будет ездить и парковаться
Долг по алиментам пришлось заплатить жителю Твери, чтобы его иномарку не продали с молотка
Мошенница подделала счета и накладные на поставку школьного оборудования в Тверской области
Пожилая женщина пострадала по вине водителя «двенашки» в Тверской области
В Твери ищут пропавшего 44-летнего мужчину с татуировками в виде колец на руках и звездами на коленях
В Твери пожилой автомобилист пострадал в ДТП по своей вине
В Твери 11-летний велосипедист оказался под колесами иномарки
С улиц, парков и скверов Твери вывезли 1108,8 кубометров мусора
Жительница Тверской области сядет в тюрьму за то, что ударила ножом своего собутыльника
За кражу велосипеда житель Тверской области может сесть в тюрьму
На пожаре в Твери погиб человек
Сон за рулём закончился аварией на трассе М-10 в Тверской области
В Твери осудили водителя «Камаза», который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
Пограничники Тверской области отметят праздник автопробегом и митингом
Из Баку до Твери теперь можно доехать на автобусе