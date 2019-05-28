Автоледи на кроссовере спровоцировала ДТП с пострадавшим в Твери
Девушка не уступила дорогу другой иномарке на нерегулируемом перекрестке
Автоледи стала виновником ДТП с пострадавшим Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария произошла поздно вечером, 27 мая, на ул. А. Дементьева, в Твери.
18-летняя девушка-водитель ехала на автомобиле «БМВ Х3» и при выезде со второстепенной дороги, на нерегулируемом перекрестке, не уступила дорогу и столкнулась с иномаркой «КИА РИО».
47-летняя автоледи ехала на машине прямо по главной дороге.
В результате ДТП пострадала пассажирка «КИА РИО». 22-летняя девушка ехала на заднем сидении авто и была пристегнута ремнем безопасности.
С травмами ее доставили в Больницу скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU