С улиц, парков и скверов Твери вывезли 1108, 8 кубометров мусора

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-28T13:03:18+03:00

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В минувшие выходные в Твери состоялся заключительный субботник в рамках месячника по благоустройству. Силами горожан в порядок были приведены еще пять городских территорий.

В Центральном районе от мусора очистили береговую зону реки Тьмаки от улицы Советской, вдоль цирка и до дома № 2 по улице Дарвина (включая земли городского запаса возле дома № 1 на ул. Новоторжской).

В Пролетарском районе привели в порядок Первомайскую рощу, в Московском – убрали сквер на улице Тамары Ильиной и территорию, прилегающую к санаторию «Бобачевский бор», сообщает пресс-служба администрации Твери.

Всего весной в городе было проведено 6 массовых субботников, в которых приняли участие более 2,5 тысяч жителей Твери. По итогам всех мероприятий с городских улиц вывезено 1108, 8 кубометров мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU