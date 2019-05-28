За кражу велосипеда житель Тверской области может сесть в тюрьму
Мужчина уже признался в содеянном
Мужчина украл велосипед у входа в магазинФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Сообщение о краже велосипеда поступило в дежурную часть МО МВД России «Вышневолоцкий» от 26-летнего жителя города Вышний Волочек. Мужчина сообщил, что в день происшествия оставил велосипед у входа в магазин на улице Урицкого, а когда вышел, транспортного средства на месте не оказалось.
Ущерб составил 15 тысяч рублей.
Полицейские составили описание краденного велосипеда, проверили места возможного сбыта транспорта и установили подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый, неработающий 30-летний местный житель.
Мужчина задержан, в содеянном сознался. За кражу велосипеда он может отправиться в тюрьму на 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU