За кражу велосипеда житель Тверской области может сесть в тюрьму

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-28T12:37:02+03:00

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Сообщение о краже велосипеда поступило в дежурную часть МО МВД России «Вышневолоцкий» от 26-летнего жителя города Вышний Волочек. Мужчина сообщил, что в день происшествия оставил велосипед у входа в магазин на улице Урицкого, а когда вышел, транспортного средства на месте не оказалось.

Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Полицейские составили описание краденного велосипеда, проверили места возможного сбыта транспорта и установили подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый, неработающий 30-летний местный житель.

Мужчина задержан, в содеянном сознался. За кражу велосипеда он может отправиться в тюрьму на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU