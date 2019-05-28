На пожаре в Твери погиб человек
Личность пострадавшего устанавливается
На пожаре в Твери погиб мужчинаФото: Василий ХОДАРЕВ
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Сообщение по пожаре в четырехэтажном доме на ул. 15 лет Октября поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области в 8.35 утра, 28 мая.
По прибытии на место спасатели установили, что загорелась квартира на 3 этаже. В течение 30 минут открытый огонь удалось потушить.
На месте пожара обнаружено тело мужчины. Личность погибшего и причина возгорания уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU