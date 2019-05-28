Сон за рулём закончился аварией на трассе М-10 в Тверской области
В ДТП пострадал один человек
Водитель Volvo уснул и попал в ДТП Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В понедельник, 27 мая, на 131 км трассы М-10, проходящей через Конаковский район Тверской области, произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась, когда на часах было около 14.45.
Установлено, что 46-летний водитель Volvo уснул за рулем и врезался в фуру Scania, водитель которой включив аварийную сигнализацию пытался прижаться к обочине, из-за взрыва заднего правого колеса.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии водитель Volvo был доставлен с различными травмами в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU