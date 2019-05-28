В Твери осудили водителя «Камаза», который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-28T11:00:59+03:00

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Напомним, ДТП, в котором погибла пожилая женщина произошло на ул. Ржевской, в Пролетарском районе Твери, 18 января. Мужчина на грузовом самосвале «Камаз» остановился у пересечения проезжей части. Не убедившись в безопасности маневра, решил повернуть направо. При повороте заднюю часть самосвала занесло, и под колесами оказалась пенсионерка, которая стояла у края проезжей части.

Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, а водитель покинул место происшествия.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, отрицал только факт того, что он скрылся с места ДТП, уточнили в пресс-службе суда.

Учитывая смягчающие обстоятельства, возраст подсудимого, осуществление им трудовой деятельности и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU