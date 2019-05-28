Пограничники Тверской области отметят праздник автопробегом и митингом

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-28T11:04:16+03:00

В этом году исполняется 101 год со дня образования пограничной охраны страны

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Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня пограничника, начались 27 мая. Накануне праздника на набережной реки Тьмаки, на территории клуба «Красная звезда» тверские пограничники провели боевой расчет и торжественное построение.

В день официального празднования, 28 мая, в Твери у Обелиска Победы состоятся торжественный митинг и праздничный концерт, пограничники возложат цветы у Обелиска Победы и у памятника Герою России В.Ф. Елизарову, организуют автопробег по улицам Твери.

Начало мероприятия в 11.00.

Напомним, что в прошлом году, по случаю празднования 100-летия Пограничной службы в России в Твери увековечили память Героя России, сержанта пограничных войск Владимира Елизарова, жестоко убитого в неравном бою с бандитами в Таджикистане.

Памятник появился в сквере у Вагонзавода.

ИСТОЧНИК KP.RU