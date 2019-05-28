Пограничники Тверской области отметят праздник автопробегом и митингом
Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня пограничника, начались 27 мая. Накануне праздника на набережной реки Тьмаки, на территории клуба «Красная звезда» тверские пограничники провели боевой расчет и торжественное построение.
В день официального празднования, 28 мая, в Твери у Обелиска Победы состоятся торжественный митинг и праздничный концерт, пограничники возложат цветы у Обелиска Победы и у памятника Герою России В.Ф. Елизарову, организуют автопробег по улицам Твери.
Начало мероприятия в 11.00.
Напомним, что в прошлом году, по случаю празднования 100-летия Пограничной службы в России в Твери увековечили память Героя России, сержанта пограничных войск Владимира Елизарова, жестоко убитого в неравном бою с бандитами в Таджикистане.
Памятник появился в сквере у Вагонзавода.
ИСТОЧНИК KP.RU